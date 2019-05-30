Посол России прокомментировал политический кризис в Австрии

ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Отношения России и Австрии имеют высокую степень устойчивости и не подвержены серьёзному влиянию фейковых новостей, заявил в четверг посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя правительственный кризис в республике.

"Хотел бы особо отметить, что российско-австрийские отношения, несмотря на политические потрясения последних недель в Австрии, имеют высокую степень устойчивости, не подвержены серьезному влиянию фейковых новостей и продолжают развиваться последовательно и весьма конструктивно", - заявил посол на страновой конференции российских соотечественников в Вене.

Он отметил, что австрийская дипломатия не работает в стиле highly likely, свойственном многим европейским столицам. "У нас с партнерами сложился высокий уровень взаимопонимания", - добавил Любинский.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали видеоматериалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ - боснийской студенткой. При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе был вынужден подать в отставку.