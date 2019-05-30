Кремль пока не получал от США предложений по встрече Путина и Трампа на G20

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Кремль пока не получал предложений американской стороны по встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в Осаке, но время до саммита еще есть, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет. Но еще есть время. Кроме того, у нас главное на повестке дня - подготовка к госвизиту Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. Главное на повестке дня - это подготовка к Санкт-Петербургскому экономическому форуму, выступлению президента. Поэтому сейчас повестка дня очень насыщенная", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не поступил ли запрос на встречу от администрации США.
"Сейчас форум пройдет, будем уже заниматься вопросами Осаки", - добавил он.
Путин и госсекретарь США Майк Помпео на переговорах в Сочи в середине мая затронули вопрос о возможности встречи президентов двух стран на "двадцатке" в Осаке, РФ открыта к возможным контактам, заявлял ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков.