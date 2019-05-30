Кремль пока не получал от США предложений по встрече Путина и Трампа на G20

"Нет, пока нет. Но еще есть время. Кроме того, у нас главное на повестке дня - подготовка к госвизиту Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. Главное на повестке дня - это подготовка к Санкт-Петербургскому экономическому форуму, выступлению президента. Поэтому сейчас повестка дня очень насыщенная", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не поступил ли запрос на встречу от администрации США.