Ученые исследуют полотенце, десять лет лежавшее на поверхности МКС

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Полотенце, пролежавшее на поверхности Международной космической станции (МКС) 10 лет, исследуют на наличие микроорганизмов, которые могли в нем поселиться за время пребывания в космосе, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции 10 лет. Полотенце изначально предназначалось для протирки скафандров от загрязнений во время работы в космосе. Его вернут на Землю и передадут специалистам для изучения.

"Это полотенце было размещено на внешней стороне МКС по решению ЦНИИмаша (головной научный институт "Роскосмоса" - ред.) почти 10 лет назад. Мы получим пробы. Так как это было достаточно чистое полотенце без микроорганизмов, то в структуре материала будут производиться поиски микроорганизмов, которые выживают на внешней стороне МКС, которые могли попасть на полотенце естественным путем", - сказала она.

По ее словам, с образцами ткани будут проведены исследования не только в области микробиологии. Образцы передадут ученым для различных исследований.

Поддубко напомнила, что еще одно полотенце было обнаружено на поверхности МКС в 2016 году. Его вернули на Землю и исследовали.

Ранее сообщалось, что ученые Института медико-биологических проблем РАН нашли в пробах, привезенных с Международной космической станции, более 100 видов микроорганизмов, среди которых бактерии, постоянно обитающие на слизистых оболочках и кожных покровах человека, и грибы, повреждающие материалы. А на внешней поверхности станции нашли представителей типичных наземных и морских родов бактерий - планктона из Баренцева моря, бактерий с Мадагаскара.