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РИА Новости

Мособлдума приняла закон о тишине

12:33
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© Фото : Партия «Единая Россия».Здание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы
© Фото : Партия «Единая Россия».
Здание Московской областной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы в ходе заседания в четверг приняли в третьем чтении законопроект о тишине и покое граждан.
"Решения принято. Закон принят в целом", - заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Согласно закону, в первые полгода со дня введения многоквартирного дома в эксплуатацию предлагается запретить проведение переустройства и ремонтных работ в будние дни с 13.00 до 15.00 и с 21.00 до 08.00, а в выходные - с 13.00 до 15.00 и с 22.00 до 10.00. По истечении шести месяцев запрет будет распространяться с 19.00 до 09.00 и с 13.00 до 15.00 в рабочие дни, и с 19.00 до 10.00 и с 13.00 и 15.00 в выходные дни.
"Не допускаются крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, проведение земляных строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ с применением механических средств и технических устройств, повлекших нарушение тишины и покоя граждан, в период с 21.00 до 08.00 в рабочие дни, с 22.00 до 10.00 в выходные дни",- отмечается в материалах к заседанию.
"Мы из шумных работ убрали уборку территорий, потому что должны дворники убирать территорию, невзирая на то, что это 5 или 6 часов (утра). А если снегопад? Как люди выйдут из подъезда, дойдут до транспорта, дойдут до работы? Мы эту тему убрали из запретов", - сказал журналистам председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.
Фигура спинозавра
1 августа 2017, 13:03
Борьба за покой: практическое пособие по усмирению шумных соседейМой дом - моя крепость. Но что, если комфорту и спокойствию нахождения в вашей многоэтажной цитадели то и дело мешают громыхающая музыка, завывающее караоке, пьяные разборки и нескончаемые звуки ремонтных работ, доносящиеся из соседних "крепостей"? Сайт "РИА Недвижимость" собрал несколько рекомендаций о том, как эффективно бороться с шумными соседями.
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