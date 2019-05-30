Мособлдума приняла закон о тишине

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы в ходе заседания в четверг приняли в третьем чтении законопроект о тишине и покое граждан.

"Решения принято. Закон принят в целом", - заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Согласно закону, в первые полгода со дня введения многоквартирного дома в эксплуатацию предлагается запретить проведение переустройства и ремонтных работ в будние дни с 13.00 до 15.00 и с 21.00 до 08.00, а в выходные - с 13.00 до 15.00 и с 22.00 до 10.00. По истечении шести месяцев запрет будет распространяться с 19.00 до 09.00 и с 13.00 до 15.00 в рабочие дни, и с 19.00 до 10.00 и с 13.00 и 15.00 в выходные дни.

"Не допускаются крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, проведение земляных строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ с применением механических средств и технических устройств, повлекших нарушение тишины и покоя граждан, в период с 21.00 до 08.00 в рабочие дни, с 22.00 до 10.00 в выходные дни",- отмечается в материалах к заседанию.