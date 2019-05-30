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РИА Новости

Власти Калининграда ищут вандалов, заливших антифриз в фонтан

12:33
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КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Власти Калининграда ищут вандалов, заливших антифриз в фонтан в центре города, из-за которого вода приобрела ярко-зеленый цвет, сообщила администрация Калининграда на своей официальной странице в Facebook.
"Друзья, никакие инопланетяне не "травили" фонтан у Европы. Просто ночью неизвестные залили в него антифриз. Их ищут. Смотрят по всем камерам", - говорится в сообщении.
В администрации пояснили, что фонтан отключили, специализированная компания, которая занимается обслуживанием городских фонтанов, прочистит систему.
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