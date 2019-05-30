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РИА Новости

В Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян

12:32
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян, реализуется целый комплекс мер по исправлению ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Росстат опубликовал доклад, в котором отмечается, что рост реальных зарплат в РФ в апреле замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3%.
"Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе и Росстат, по разным категориям не всегда можно понять ту или иную информацию. Хотя в целом это общий фон, который действительно является объектом очень пристального внимания. Вы знаете, что именно реализация национальных проектов призвана как раз придать динамику в общем экономики. А конечной целью этого является всего повышения уровня доходов населения, повышение благосостояния населения", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать данные Росстата.
"Вы знаете, что речь идет о реализации целого комплекса планов, это мегапроекты, и при этом там речь идет о не отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году, об этом неоднократно говорил президент. Поэтому сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность, но реализуется целый комплекс мер, направленный на исправление ситуации", - добавил пресс-секретарь.
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РосстатДмитрий ПесковРоссияЭкономика
Популярные комментарии
От их присталного слежения толку мало..они следят а доходы стремительно падают не упевая за ростом цен...
30 мая, 12:38
сергей гриньков
1400000
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