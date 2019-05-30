В Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян

"Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе и Росстат, по разным категориям не всегда можно понять ту или иную информацию. Хотя в целом это общий фон, который действительно является объектом очень пристального внимания. Вы знаете, что именно реализация национальных проектов призвана как раз придать динамику в общем экономики. А конечной целью этого является всего повышения уровня доходов населения, повышение благосостояния населения", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать данные Росстата.