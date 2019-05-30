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РИА Новости

Новый набор в отряд космонавтов начнется в понедельник

12:29
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкИндийский космонавт-исследователь Равиш Мальхотра во время тренировки на приводнение
Индийский космонавт-исследователь Равиш Мальхотра во время тренировки на приводнение
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
Индийский космонавт-исследователь Равиш Мальхотра во время тренировки на приводнение. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Роскосмос" в понедельник официально объявит о начале очередного набора в отряд космонавтов, говорится в сообщении организаторов.
О начале набора объявят исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов и заместитель начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по организации деятельности и инновационному развитию Максим Харламов.
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Ранее в интервью РИА Новости начальник ЦПК Павел Власов рассказал, что в ходе нового набора планируется отобрать в отряд врачей, летчиков и инженеров.
Перед этим тоже в интервью агентству Крикалев отметил, что новый набор продлится два года, всего планируется отобрать от четырех до шести кандидатов.
Предыдущий набор в космонавты стартовал в 2017 году и завершился в 2018-м. Было подано около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь восемь человек.
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