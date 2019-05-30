Новый набор в отряд космонавтов начнется в понедельник

Индийский космонавт-исследователь Равиш Мальхотра во время тренировки на приводнение. Архивное фото

Индийский космонавт-исследователь Равиш Мальхотра во время тренировки на приводнение

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Роскосмос" в понедельник официально объявит о начале очередного набора в отряд космонавтов, говорится в сообщении организаторов.

О начале набора объявят исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов и заместитель начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по организации деятельности и инновационному развитию Максим Харламов.

Пресс-конференция пройдет в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Ранее в интервью РИА Новости начальник ЦПК Павел Власов рассказал, что в ходе нового набора планируется отобрать в отряд врачей, летчиков и инженеров.

Перед этим тоже в интервью агентству Крикалев отметил, что новый набор продлится два года, всего планируется отобрать от четырех до шести кандидатов.