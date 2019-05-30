Госдума рассмотрит проект о приостановке ДРСМД в приоритетном порядке

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Государственная дума рассмотрит проект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в приоритетном порядке 18 июня, до 10 июня ГД соберет отзывы на законопроект, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Советом Госдумы принято решение направить законопроект в рассылку до 10 июня. Профильный комитет - комитет по международным делам, два комитета определены соисполнительными по этому закону - комитет по обороне, комитет по безопасности. И мы предложили рассмотреть этот законопроект в приоритетном порядке в первый день работы Госдумы 18 июня", - сказал Володин на пленарном заседании в четверг.
Ранее Володин сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа.