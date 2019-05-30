Госдума рассмотрит проект о приостановке ДРСМД в приоритетном порядке

"Советом Госдумы принято решение направить законопроект в рассылку до 10 июня. Профильный комитет - комитет по международным делам, два комитета определены соисполнительными по этому закону - комитет по обороне, комитет по безопасности. И мы предложили рассмотреть этот законопроект в приоритетном порядке в первый день работы Госдумы 18 июня", - сказал Володин на пленарном заседании в четверг.