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РИА Новости

Госдума рассмотрит проект о приостановке ДРСМД в приоритетном порядке

12:26
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Государственная дума рассмотрит проект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в приоритетном порядке 18 июня, до 10 июня ГД соберет отзывы на законопроект, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Советом Госдумы принято решение направить законопроект в рассылку до 10 июня. Профильный комитет - комитет по международным делам, два комитета определены соисполнительными по этому закону - комитет по обороне, комитет по безопасности. И мы предложили рассмотреть этот законопроект в приоритетном порядке в первый день работы Госдумы 18 июня", - сказал Володин на пленарном заседании в четверг.
Ранее Володин сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа.
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