Дирижер Теодор Курентзис представит в Москве редко исполняемые произведения

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Дирижер Теодор Курентзис выступит в московском зале "Зарядье" в пятницу, 31 мая. В концерте прозвучат "Немецкий реквием" Брамса, его же "Рапсодия" для контральто, мужского хора и оркестра и пьеса американского модерниста Мортона Фелдмана "Мадам Пресс умерла на прошлой неделе в возрасте 90 лет".

Новую программу прославленный дирижер представит со своим хором musicAeterna и с Mahler Chamber Orchestra. Московское выступление станет повтором концерта-закрытия Международного Дягилевского фестиваля, который ежегодно проходит в Перми.

На сцену зала "Зарядье" Теодор Курентзис выйдет с Mahler Chamber Orchestra, который был основан в 1997 году выдающимся дирижером Клаудио Аббадо. С этим оркестром Курентзиса связывает почти десятилетие совместной работы – сотрудничество началось в 2010. Под руководством Курентзиса коллектив провел международные турне, записал несколько дисков.

В Москве музыканты представят как известное сочинение – каноничный и хорошо знакомый публике "Немецкий реквием" Брамса – так и редко исполняемые произведения.

"Рапсодия" для контральто, мужского хора и оркестра была написана Брамсом в 1869 году на стихи "Зимней поездки в Гарц" Гёте. Сочинение, пронизанное темами грусти и одиночества, относится к числу редко звучащих, по крайней мере в России. Сольную партию на концерте в "Зарядье" исполните Вибке Лемкуль (Германия).

К числу музыкальных редкостей относится и модернистское произведение 1970 года американского композитора ХХ века Мортона Фелдмана. Название этой пятиминутной пьесы напоминает рассказ – "Мадам Пресс умерла на прошлой неделе в возрасте 90 лет". Прототипом героини стала русская эмигрантка Вера Маурина-Пресс, у которой Фелдман в детстве учился игре на фортепиано.

В начале лета Теодор Курентзис, Mahler Chamber Orchestra и musicAeterna представят эту же программу также в Дортмунде и Гамбурге.