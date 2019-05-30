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РИА Новости

Китай приостановил закупку сои в США, сообщили СМИ

12:21
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкКомбайн выгружает бобы во время уборки сои
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Китай, крупнейший в мире покупатель сои, приостановил закупки этого продукта у США на фоне эскалации торгового конфликта, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Государственные зерновые компании не получили дальнейших заказов на продолжение закупок (сои - ред.) и не ожидают, что это произойдет, из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах", - пишет агентство.
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Согласно официальным данным КНР, Китай закупил около 13 миллионов метрических тонн американской сои с декабря - тогда возникло временное торговое "перемирие" между странами, когда США отложили намерение поднять пошлины на китайские товары до 25%.
В феврале министр сельского хозяйства США Сонни Пердью заявил, что Китай пообещал закупить дополнительно 10 миллионов тонн американской сои. Согласно данным американского минсельхоза, Китаю еще предстоит принять около 7 миллионов тонн соевых бобов, которые оно обязалось закупить в текущем хозяйственном году.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
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