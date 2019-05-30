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РИА Новости

Аэрофлот открывает прямые рейсы между Краснодаром и Симферополем

12:18
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 мая – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открывает собственный межрегиональный рейс по маршруту Краснодар — Симферополь — Краснодар. Обслуживать линию будут современные самолеты Boeing 737. Ежедневные полеты между Краснодаром и Симферополем будут выполняться со 2 июня по 1 октября 2019 года.
Рейсы Аэрофлота по маршруту Краснодар — Симферополь — Краснодар входят в программу авиаперевозок, субсидируемых государством. Стоимость билета в классе Эконом составит 2 500 рублей в одну сторону.
Предложение распространяется на граждан Российской Федерации:
- в возрасте до 23 лет;
- женщин в возрасте свыше 55 лет;
- мужчин в возрасте свыше 60 лет;
- инвалидов I группы любого возраста и сопровождающего лица, а также лица, сопровождающего ребенка-инвалида, и инвалида с детства II или III группы;
- имеющих удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Аэрофлот традиционно принимает участие в государственной программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. Ранее в программу также были включены рейсы между Симферополем и Сочи для повышения россиянам транспортной доступности курортов Крыма.
Новые рейсы напрямую соединят крупные города юга России, минуя Москву. Развитие межрегиональных авиаперевозок за пределами столицы позволит Аэрофлоту выполнить задачу, поставленную Правительством Российской Федерации – повысить на треть авиационную мобильность населения страны к 2024 году.
Аэрофлот постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов на популярных направлениях. В летнем расписании 2019 года крупнейший российский авиаперевозчик выполняет собственные рейсы по 159 маршрутам, из них 58 на территории России. География полетов охватывает 54 страны.
Получить дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-(495)-223-5555 (Москва),
8-(800)-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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