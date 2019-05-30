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РИА Новости

На Украине разбился военный вертолет Ми-8

12:17
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© Державне бюро розслідуваньНа месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
© Державне бюро розслідувань
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Ровенской области разбился вертолет Ми-8, сообщила пресс-служба Сухопутных сил Украины. Жертвами крушения стали четыре человека.
Трагедия произошла накануне около полуночи. В военной части А2595 проходили плановые летные учения "День-Ночь", Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет.
В 23:27 связь с вертолетом была потеряна, и в 23:50 он упал в трех километрах от села Сестрятин Радивиловского района.
При этом погибли четыре человека. По данным Минобороны, это командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (Броды Львовской области) полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк и бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.
При падении машина загорелась. В тушении пожара участвовали 54 человека и десять единиц техники, в 1:02 возгорание удалось ликвидировать.
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Расследование

Причины падения Ми-8 пока неизвестны. На месте крушения работают спасательные службы и правоохранительные органы, туда также выехала комиссия Министерства обороны, Генштаба и командования Сухопутных войск.
Расследованием занимаются сотрудники Хмельницкого территориального управления Госбюро расследований, процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов.
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Соболезнования и траур

Руководство Министерства обороны, Генштаба и командование Сухопутных войск выразили соболезнования родным и близким погибших.
С соболезнованиями выступил и глава государства Владимир Зеленский.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль", — написал он в твиттере.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк также выразил соболезнования.
"Разделяю боль вашей невосполнимой утраты и выражаю искренние соболезнования и поддержку в это трудное время. Светлая память", — цитирует его пресс-служба СНБО.
Депутаты Верховной рады почтили память погибших минутой молчания. Во Львовской области 30 мая объявили днем траура.
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Вооруженные силы УкраиныМи-8УкраинаВ мире
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