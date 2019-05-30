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РИА Новости

В Белоруссии заявили, что открыты для российских инспекций по яблокам

12:14
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МИНСК, 30 мая - РИА Новости. Белоруссия готова принимать инспекции Россельхознадзора с целью урегулирования противоречий по поставкам из республики яблок и груш в РФ, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия страны Владимир Гракун.
Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии. Ведомство объяснило свое решение тем, что из Белоруссии продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами. По мнению ведомства, Минск сертифицирует санкционную плодоовощную продукцию как белорусскую.
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"Если необходимо будет сделать поездки и инспекции по производителям, показать (инспекторам Россельхознадзора - ред.), мы готовы показать те сады, которые у нас посажены..., хранилища. Мы готовы показать всю нашу инфраструктуру", - сказал Гракун. Он добавил, что Минск готов продемонстрировать, урожай яблок и груш, объемы, заложенные в хранилища, и рассказать о планах поставок.
"Так у нас с Россельхознадзором и велось: они делали инвентаризацию, определялись по объемам по каждому поставщику, прослеживали, чтобы они не поставили больше (произведенного - ред.)", - сказал замминистра. Он подчеркнул, что белорусские производители яблок и груш не занимаются дополнительно закупкой этой продукции за рубежом, а только реализуют свое.
Гракун добавил, что "та продукция, которая выращивается в Республике Беларусь, должна поставляться без ограничений на рынки наших партнеров". "Я думаю, она и будет поставлена. Те вопросы, которые возникают у нас время от времени с Россельхознадзором, мы их снимаем... Думаю, это вопрос снимется... Более того, хочу сказать, он просто надуман", - заявил он.
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РоссельхознадзорМинскБелоруссияЭкономика
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