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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородские предприятия планируют увеличить доходы от экспорта

12:14
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© РИА Новости / Виталий ТимкивКупюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Нижегородские предприятия планируют увеличить доходы от экспорта на 400 миллионов долларов в 2019 году, сообщил глава области Глеб Никитин в четверг в ходе отчета о деятельности регионального правительства перед депутатами законодательного собрания.
В 2018 году экспорт Нижегородской области увеличился в 1,4 раза и составил 5,5 миллиарда долларов.
"Наше особое внимание приковано к несырьевому неэнергетическому экспорту. В совокупном объёме он занимает 73,5%. За 2018 год несырьевой неэнергетический экспорт увеличился на 34,8%, составив 4 миллиарда долларов. И это позволило Нижегородской области по данному показателю занять первое место в Приволжском федеральном округе и 11-е место среди регионов Российской Федерации", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По словам губернатора, Нижегородская область должна войти в десятку ведущих регионов-экспортеров страны.
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"Цель, которую мы перед собой поставили к 2024 году, - 6 миллиардов долларов. Учитывая сложившуюся динамику, считаю, что это возможно. А задача правительства региона – простимулировать увеличение экспорта через совместную работу с Российским экспортным центром, правительством России, Региональным центром развития экспорта и предприятиями области. По данным Регионального центра развития экспорта, в 2019 году планируется увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта (то есть продукции нижегородских промышленных и агропредприятий) на 400 миллионов долларов", - подчеркнул Никитин.
В частности, для продвижения региональной продукции на зарубежных рынках региональное правительство совместно с ТПП Нижегородской области в этом году организует бизнес-миссии нижегородских деловых кругов в Китай, Германию, Армению, Казахстан, Вьетнам и другие страны. Среди перспективных направлений сотрудничества – рост экспорта нижегородской продукции химической промышленности, машиностроения, автомобилестроения, судостроения и продуктов питания.
"По итогам работы в 2018 году при содействии Регионального центра развития экспорта 21 экспортно-ориентированное предприятие уже заключило 38 экспортных контрактов на 3,4 миллиона долларов", - добавил Никитин.
Губернатор напомнил, что для расширения мер господдержки нижегородским экспортно ориентированным предприятиям правительство области в 2018 году наладило более тесное сотрудничество с Российским экспортным центром. "Российским экспортным центром в 2018 году предоставлена финансовая поддержка 11 компаниям Нижегородской области на общую сумму 9 миллиардов рублей", - отметил Никитин.
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"Вместе с РЭЦ будем наши предприятия выводить на новые зарубежные рынки, чтобы они смогли получить дополнительные доходы, повысить зарплаты сотрудников, создать рабочие места. Первые соглашения об участии в программе с нижегородскими компаниями уже заключены. Сейчас в работе находятся порядка 70 заявок от предприятий. Мы рассчитываем, что к 2024 году к программе подключатся не менее 100 компаний-участников", - сообщил губернатор.
В частности, нижегородские предприятия смогут пройти бесплатное обучение основам экспортной деятельности, получат помощь в маркетинговых исследованиях и поиске потенциальных партнеров за рубежом.
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