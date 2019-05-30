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РИА Новости

Побывавшую в открытом космосе фотографию Леонова вручат юбиляру

12:13
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© РИА Новости / Павел ГайковСоветский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов
© РИА Новости / Павел Гайков
Советский космонавт Алексей Леонов. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Фотографию дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, которую в среду российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин во время выхода в открытый космос вынесли наружу МКС, возвратят на Землю и передадут легендарному космонавту, сообщила Ракетно-космическая корпорация "Энергия".
Леонов стал первым человеком, совершившим в марте 1965 года выход в открытый космос. В четверг ему исполнилось 85 лет.
12 минут наедине со Вселенной. К 85-летию космонавта Леонова
10:02
12 минут наедине со Вселенной. К 85-летию космонавта ЛеоноваКосмонавту Алексею Леонову, дважды Герою Советского Союза исполнилось 85 лет. 18 марта 1965 года он первым в истории совершил выход в открытый космос с борта корабля "Восход-2", пилотируемого Павлом Беляевым.
"Российский экипаж вынес в космос фотографию легендарного космонавта, которая при возвращении на Землю будет вручена юбиляру", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Во время выхода, продолжавшегося 6 часов, Кононенко и Овчинин поздравили Леонова с юбилеем.
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Алексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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