Побывавшую в открытом космосе фотографию Леонова вручат юбиляру

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Фотографию дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, которую в среду российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин во время выхода в открытый космос вынесли наружу МКС, возвратят на Землю и передадут легендарному космонавту, сообщила Ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Леонов стал первым человеком, совершившим в марте 1965 года выход в открытый космос. В четверг ему исполнилось 85 лет.

"Российский экипаж вынес в космос фотографию легендарного космонавта, которая при возвращении на Землю будет вручена юбиляру", - говорится в сообщении на сайте предприятия.