Принятие закона о приостановке действия ДРСМД не потребует допсредств

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Принятие закона о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не потребует выделения дополнительных бюджетных средств, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент внёс в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.