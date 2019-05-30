Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T12:10Z
https://ria.ru/20190530/1555098720.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Принятие закона о приостановке действия ДРСМД не потребует допсредств

12:10
179
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Принятие закона о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не потребует выделения дополнительных бюджетных средств, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент внёс в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
"Принятие федерального закона "О приостановлении РФ действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньше дальности" не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в документе.
300000
Обсудить 0
РоссияСШАПолитика
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума может рассмотреть проект о приостановке ДРСМД в I чтении 18 июня
РИА
Новости
В здании Государственной Думы РФ
Закон о приостановке ДРСМД при принятии вступит в силу со дня опубликования
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал проект по приостановке ДРСМД вынужденным шагом
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
В Совфеде ожидают, что в Европе дадут жесткую оценку выходу США из ДРСМД
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ.
Задержек с принятием закона о приостановке ДРСМД не будет, заявили в СФ
Совет Федерации РФ
В Совфеде не исключили расследования из-за вмешательства в дела России
СР подготовила проект о бесплатном проезде в транспорте для детей до 16 лет
Спуск на воду корвета Гремящий на Северной верфи в Санкт-Петербурге
Минобороны оспорило снижение взыскания с "Северной верфи"
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума рассмотрит проект о приостановке ДРСМД в приоритетном порядке
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои
Китай приостановил закупку сои в США, сообщили СМИ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Проект о приостановлении ДРСМД рассмотрят в трех чтениях, заявил Володин
В МИД Китая призвали США сократить ядерный арсенал
Недавний пуск ракеты в КНДР нарушил резолюцию СБ ООН, считают в Японии
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед может рассмотреть закон о приостановке ДРСМД 11 июня
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:35Руководителей московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
Лента новостейМолния