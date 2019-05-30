Госдума может рассмотреть проект о приостановке ДРСМД в I чтении 18 июня

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госдума может рассмотреть в первом чтении проект о приостановлении Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности 18 июня, сообщил журналистам полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора.

"Думаю, 18 июня", - сказал Минх журналистам, отвечая на вопрос, когда может пройти первое чтение документа в нижней палате.

Путин 4 марта подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. Согласно указу, Россия приостановит выполнение ДРСМД до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по договору или до прекращения его действия.