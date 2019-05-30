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РИА Новости

Госдума может рассмотреть проект о приостановке ДРСМД в I чтении 18 июня

12:10
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госдума может рассмотреть в первом чтении проект о приостановлении Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности 18 июня, сообщил журналистам полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора.
"Думаю, 18 июня", - сказал Минх журналистам, отвечая на вопрос, когда может пройти первое чтение документа в нижней палате.
Путин 4 марта подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. Согласно указу, Россия приостановит выполнение ДРСМД до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по договору или до прекращения его действия.
Договор РСМД был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.
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