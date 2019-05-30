Рябков стал представителем президента в Госдуме по вопросу о ДРСМД

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент внес в нижнюю палату проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.

"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о приостановлении РФ действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в тексте проекта закона.