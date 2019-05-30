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РИА Новости

Рябков стал представителем президента в Госдуме по вопросу о ДРСМД

12:09
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назначен официальным представителем президента при рассмотрении парламентом вопроса о приостановлении Россией выполнения ДРСМД, говорится в законопроекте, внесенном главой государства Владимиром Путиным.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент внес в нижнюю палату проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о приостановлении РФ действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в тексте проекта закона.
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