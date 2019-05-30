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РИА Новости

Закон о приостановке ДРСМД при принятии вступит в силу со дня опубликования

12:08
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Закон о приостановлении РФ выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в случае его принятия вступит в силу со дня опубликования, говорится в законопроекте, внесенном президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент внёс в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
"Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте проекта закона.
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