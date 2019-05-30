Закон о приостановке ДРСМД при принятии вступит в силу со дня опубликования

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Закон о приостановлении РФ выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в случае его принятия вступит в силу со дня опубликования, говорится в законопроекте, внесенном президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент внёс в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.