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РИА Новости

СР подготовила проект о бесплатном проезде в транспорте для детей до 16 лет

12:08
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Эсеры подготовили проект о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей от 5 до 16 лет, заявил вице-спикер ГД от "Справедливой России" Ольга Епифанова.
На данный момент в городском и пригородном сообщении можно бесплатно перевозить детей до 7 лет. При междугородней поездке можно бесплатно взять с собой одного ребенка в возрасте до 5 лет. При этом отдельное место для сидения ни в том, ни в другом случае не предоставляется.
"Документ был разработан депутатами нашей фракции в связи с тем, что в настоящее время во многих регионах страны возникают проблематичные ситуации, связанные с проездом детей школьного и дошкольного возраста в общественном транспорте. Так, ни один раз общественность и СМИ сообщали о том, что в осенне-зимний период, а именно в учебное время, фиксировались случаи того, что водители общественного транспорта высаживают на мороз несовершеннолетних пассажиров, не оплативших по тем или иным причинам проезд", - заявила Епифанова журналистам.
По мнению политика, такие ситуации возникают из-за того, что согласно действующим нормам пассажирского транспорта, контролер не имеет права взимать штраф за безбилетный проезд на месте, а только лишь обладают правом составить протокол об административном правонарушении.
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"После этого, как правило, протокол направляется перевозчику, и штраф за это правонарушение взыскивается с кондуктора. Все это является основной причиной того, что кондукторы высаживают безбилетных из транспорта, в том числе и несовершеннолетних", - пояснила парламентарий.
Вице-спикер ГД уточнила, что проектом федерального закона "О внесении изменения в федеральный закон устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" предлагается право бесплатного проезда детям школьного и дошкольного возраста – от 5 до 16 лет. -0-Это норма позволит нам исключить угрозу жизни детям в подобных случаях, когда их высаживают неизвестно где, на мороз, на дорогу", - Епифанова. -0-
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