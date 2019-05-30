СР подготовила проект о бесплатном проезде в транспорте для детей до 16 лет

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Эсеры подготовили проект о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей от 5 до 16 лет, заявил вице-спикер ГД от "Справедливой России" Ольга Епифанова.

На данный момент в городском и пригородном сообщении можно бесплатно перевозить детей до 7 лет. При междугородней поездке можно бесплатно взять с собой одного ребенка в возрасте до 5 лет. При этом отдельное место для сидения ни в том, ни в другом случае не предоставляется.

"Документ был разработан депутатами нашей фракции в связи с тем, что в настоящее время во многих регионах страны возникают проблематичные ситуации, связанные с проездом детей школьного и дошкольного возраста в общественном транспорте. Так, ни один раз общественность и СМИ сообщали о том, что в осенне-зимний период, а именно в учебное время, фиксировались случаи того, что водители общественного транспорта высаживают на мороз несовершеннолетних пассажиров, не оплативших по тем или иным причинам проезд", - заявила Епифанова журналистам.

По мнению политика, такие ситуации возникают из-за того, что согласно действующим нормам пассажирского транспорта, контролер не имеет права взимать штраф за безбилетный проезд на месте, а только лишь обладают правом составить протокол об административном правонарушении.

"После этого, как правило, протокол направляется перевозчику, и штраф за это правонарушение взыскивается с кондуктора. Все это является основной причиной того, что кондукторы высаживают безбилетных из транспорта, в том числе и несовершеннолетних", - пояснила парламентарий.