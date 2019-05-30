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РИА Новости

Малайзия будет по максимуму использовать технологии Huawei

12:04
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, выступая на 25-й Международной конференции "Будущее Азии", заявил, что страна будет пытаться по максимуму использовать технологии Huawei, несмотря на то, что китайская компания оказалась в черном списке министерства торговли США.
"Мы слишком малы, чтобы иметь какой-то эффект на такого гиганта, как Huawei. Его исследовательские возможности отдельно превышают исследовательские возможности всей Малайзии. Поэтому мы пытаемся использовать их технологии, насколько это возможно. Возможно, какой-то шпионаж и может иметь место, но зачем шпионить в Малайзии? Мы и так открытая книга. Всем известно, что если какая-то страна нападет на Малайзию, они спокойно прошагают по стране, и мы не будем сопротивляться, так как это пустая трата времени", - подчеркнул Махатхир Мохамад.
Стенд компании Huawei
Вчера, 09:08
Игры престолов. Huawei подала в суд на США Телекоммуникационный гигант Huawei подал иск в США из-за внесения в черный список. Китайская компания намерена доказать, что американские власти ведут себя антиконституционно. В Huawei попадание в список неугодных считают лишением общественных прав.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке прием предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов.
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Махатхир МохамадМинистерство торговли СШАHuawei TechnologiesМалайзияЭкономика
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