Из центра Калининграда увезли "интим-автобус", с которым боролись власти

КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Владелец увез автомагазин, торгующий интимными товарами, с парковки у парка культуры и отдыха в Калининграде, где он находился последние несколько лет, сообщила горадминистрация.
Местные власти несколько раз пытались убрать магазин интимных товаров, обустроенный в старом автобусе, из центра города, однако каждый раз не могли повлиять на собственника, поскольку торговля товарами эротического содержания, согласно законодательству, подпадает под статью о розничной торговле, а сам магазин на колесах считается обычным транспортным средством, припаркованным на бесплатной стоянке.
"Приезжал Дэвид Копперфильд. Автобус исчез. На самом деле, владельцы его увезли самостоятельно. Куда, пока не знаем. Понимаем, что многим комментаторам его будет очень не хватать, но незаконная торговля есть незаконная торговля. И не важно чем - клубникой или "клубничкой", - говорится в сообщении на официальной странице администрации Калининграда в Facebook.