Из центра Калининграда увезли "интим-автобус", с которым боролись власти

КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Владелец увез автомагазин, торгующий интимными товарами, с парковки у парка культуры и отдыха в Калининграде, где он находился последние несколько лет, сообщила горадминистрация.

Местные власти несколько раз пытались убрать магазин интимных товаров, обустроенный в старом автобусе, из центра города, однако каждый раз не могли повлиять на собственника, поскольку торговля товарами эротического содержания, согласно законодательству, подпадает под статью о розничной торговле, а сам магазин на колесах считается обычным транспортным средством, припаркованным на бесплатной стоянке.