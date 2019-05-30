Далай-лама назвал "неправильные" шаги Трампа

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама назвал "неправильные" и "прискорбные" шаги президента США Дональда Трампа. По его словам, это продажа оружия Саудовской Аравии и выход Соединенных Штатов из парижского соглашения по климату.

"Конечно, у меня нет права критиковать деятельность президента Трампа. Но вы только подумайте: он продал миллиарды единиц оружия Саудовской Аравии. На мой взгляд, это неправильно. Он также вышел из парижского соглашения по климату. Это весьма прискорбно", - сказал Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.

По его словам, "сегодня мир находится в критическом положении", а Трамп, "как и (президент РФ Владимир) Путин… руководит огромной страной, несет на себе большой груз ответственности".