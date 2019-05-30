Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T12:01Z
https://ria.ru/20190530/1555098217.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155504/80/1555048097_0:704:2000:1829_1036x0_80_0_0_65ab4fd697ac9cd8295431c880542371.jpg
РИА Новости

Далай-лама назвал "неправильные" шаги Трампа

12:01
458
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама назвал "неправильные" и "прискорбные" шаги президента США Дональда Трампа. По его словам, это продажа оружия Саудовской Аравии и выход Соединенных Штатов из парижского соглашения по климату.
"Конечно, у меня нет права критиковать деятельность президента Трампа. Но вы только подумайте: он продал миллиарды единиц оружия Саудовской Аравии. На мой взгляд, это неправильно. Он также вышел из парижского соглашения по климату. Это весьма прискорбно", - сказал Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.
По его словам, "сегодня мир находится в критическом положении", а Трамп, "как и (президент РФ Владимир) Путин… руководит огромной страной, несет на себе большой груз ответственности".
"Лидер такой страны должен видеть картину в целом. И думать о том, что будет полезно для страны в долгосрочной перспективе. Это очень важно. Он не должен думать только о получении краткосрочных результатов", - полагает духовный лидер.
Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале
08:34
Далай-лама заявил, что не разочарован в людях
522000
Обсудить 0
Дональд ТрампДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)СШАВ мире
Рекомендуем
Далай-лама
Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру
РИА
Новости
Виктор Бондарев
Глава комитета Совфеда обвинил США в травле России
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои
Китай приостановил закупку сои в США, сообщили СМИ
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков прокомментировал слова Болтона об атаке на танкеры
Далай-лама
Далай-лама считает, что России надо присоединиться к Евросоюзу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
В МИД Китая призвали США сократить ядерный арсенал
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
Япония и Россия договорились по теме нетрадиционных угроз, заявил Коно
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Малайзия будет по максимуму использовать технологии Huawei
Мужчина поджег себя у Белого дома
Далай-лама
Далай-лама: продолжит ли мир существовать, решится в ближайшие десятилетия
Польская полиция
В Польше наркоторговец нанял киллера для министра юстиции
Совет Федерации РФ
В Совфеде не исключили расследования из-за вмешательства в дела России
Ада Маршания
Грузинский депутат назвала жизненно важными отношения с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Лента новостейМолния