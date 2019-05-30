В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД

Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии

© Следственный комитет Российской Федерации Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "Получение взятки организованной группой в особо крупном размере".

Еще одного фигуранта дела ищут.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, офицеры полиции брали взятки от перевозчиков суррогатного алкоголя за проезд по трассе Р-127 "Кавказ", территориям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов, а также через КПП "Малка".

Полученные деньги далее распределялись по коррупционной "вертикали". В Следственном комитете отметили, что сумма взяток составила минимум 42 миллиона рублей.

Руководил преступным сообществом заместитель начальника республиканского управления ГИБДД, добавила Волк.

С задержанными сейчас работают следователи, в их домах и рабочих кабинетах прошли обыски.