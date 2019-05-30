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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД

12:01
33490
© Следственный комитет Российской ФедерацииЗадержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
© Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "Получение взятки организованной группой в особо крупном размере".
Еще одного фигуранта дела ищут.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, офицеры полиции брали взятки от перевозчиков суррогатного алкоголя за проезд по трассе Р-127 "Кавказ", территориям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов, а также через КПП "Малка".
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Полученные деньги далее распределялись по коррупционной "вертикали". В Следственном комитете отметили, что сумма взяток составила минимум 42 миллиона рублей.
Руководил преступным сообществом заместитель начальника республиканского управления ГИБДД, добавила Волк.
С задержанными сейчас работают следователи, в их домах и рабочих кабинетах прошли обыски.
Всех уличенных в коррупции сотрудников уволят из органов.
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Следственный комитет РФКабардино-БалкарияПроисшествия
Популярные комментарии
Конечно руководил всем зам, а не начальник)
30 мая, 12:44
ЕЕвгений
32111001
Уволить из органов как бы маловато, надо бы еще по всей строгости
30 мая, 12:43
Ширшов Святослав
2700000
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