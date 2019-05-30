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РИА Новости

СК проводит проверку после смерти школьницы на ЕГЭ в Чебоксарах

12:01
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти школьницы во время сдачи ЕГЭ в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по Чувашской Республике.
В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. В пресс-службе министерства образования Чувашской республики сообщили, что ученица была инвалидом детства. Министерство здравоохранения Чувашии уточнило, что у девушки был врожденный порок сердца.
"По факту смерти школьницы во время экзаменов проводится проверка", - заявили в пресс-службе ведомства.
Собеседник агентства уточнил, что на момент смерти девушке уже исполнилось 18 лет.
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По словам уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике Елены Романовой, негативными факторами, которые могли повлиять на самочувствие ученицы, были жара и волнение перед экзаменом.
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