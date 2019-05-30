Сторонники Ассанжа собрались перед зданием суда в Лондоне

Семнадцать обвинений в нарушении закона о шпионаже и раскрытии гостайн для Ассанжа – это прилично. Потолок по каждому – "десятка". Добавляем еще пять за "сговор со взломом" и получаем 175 лет лишения свободы. Но ведь не жизни. А значит, как договаривались.

Наивысшая мера. США придумали для Ассанжа кое-что похуже смерти Семнадцать обвинений в нарушении закона о шпионаже и раскрытии гостайн для Ассанжа – это прилично. Потолок по каждому – "десятка". Добавляем еще пять за "сговор со взломом" и получаем 175 лет лишения свободы. Но ведь не жизни. А значит, как договаривались.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог, и сейчас он отбывает срок в тюрьме. Как сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа. В свою очередь, прокуратура Швеции недавно объявила, что возобновляет расследование по делу Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве, и будет требовать его экстрадиции в страну.