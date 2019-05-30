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РИА Новости

Сторонники Ассанжа собрались перед зданием суда в Лондоне

11:56
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости, Наталья Копылова, Денис Ворошилов. Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа скандируют лозунги в его поддержку перед зданием Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где с минуты на минуту начнётся заседание по делу Ассанжа.
"США, Великобритания - руки прочь от Ассанжа", - выкрикивают активисты, держа в руках плакаты с фотографиями основателя WikiLeaks.
Наивысшая мера. США придумали для Ассанжа кое-что похуже смерти
24 мая, 18:07
Наивысшая мера. США придумали для Ассанжа кое-что похуже смертиСемнадцать обвинений в нарушении закона о шпионаже и раскрытии гостайн для Ассанжа – это прилично. Потолок по каждому – "десятка". Добавляем еще пять за "сговор со взломом" и получаем 175 лет лишения свободы. Но ведь не жизни. А значит, как договаривались.
"Нет экстрадиции! Свободу! Свободу прессе! Свободу Джулиану Ассанжу!" - также раздается у здания суда.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог, и сейчас он отбывает срок в тюрьме. Как сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа. В свою очередь, прокуратура Швеции недавно объявила, что возобновляет расследование по делу Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве, и будет требовать его экстрадиции в страну.
Бесплатные газеты возле метро Лондона
24 мая, 11:10
Политолог: Ассанж уничтожил "Большого брата"Организация WikiLeaks заявила, что новые обвинения со стороны США в адрес ее основателя Джулиана Ассанжа ‒ это конец свободы прессы. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, в чем заключается на самом деле "вина" Ассанжа перед США.
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WikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияСШАВ мире
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