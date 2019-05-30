Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T11:58Z
https://ria.ru/20190530/1555097435.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155148/39/1551483983_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b6b818678a4dd46322bda39ba6e80817.jpg
РИА Новости

Российские ученые проверили, как йогурты влияют на микрофлору кишечника

11:58
8747
© Depositphotos / AntonMatyukhaПробиотики
Пробиотики
© Depositphotos / AntonMatyukha
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Биологи из Санкт-Петербурга и Москвы проследили за тем, как йогурты влияют на микрофлору кишечника полутора сотен добровольцев и открыли интересные различия в действии пробиотиков на них. Результаты их опытов были представлены в журнале Nutrients.

"Микробиота у разных людей обладает индивидуальными особенностями, поэтому и на диету отвечает по-разному. В нашем случае более значимое увеличение в численности полезных бактерий было характерно для той группы добровольцев, у которой было изначально много пробиотических бактерий в кишечнике", — рассказывает Александр Тяхт из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.

Тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может не только влиять на метаболизм человека и вероятность развития рака и других болезней, но и на его поведение и привычки.
К примеру, опыты на мышах показывают, что трансплантация "здоровой" микрофлоры в кишечник тучных грызунов может заставить их похудеть. В свою очередь, худые люди в среднем обладают более богатой и разнообразной микрофлорой, а жирная пища способствует размножению в кишечнике особых бактерий, способствующих всасыванию жира и ускоряющих развитие ожирения.
Визуализация биопленки на модели человеческой руки, показывающая, как размножаются бактерии (в 400-кратном увеличении), пережившие даже антимикробную обработку
11 апреля, 12:49
Бактерии микрофлоры постоянно воруют ДНК друг у друга, выяснили ученые
Ученые уже более века спорят о том, можно ли улучшить микрофлору и сделать ее более полезной для организма при помощи различных продуктов-пробиотиков, содержащих в себе различных полезных бактерий. К примеру, еще в 1907 году Илья Мечников, нобелевский лауреат и основоположник российской биологии, связал долголетие болгарских крестьян с тем, что они пили большое количество йогурта.
В последующие годы появилось множество сторонников и противников этой идеи, и пока у биологов и медиков нет однозначного подтверждения или опровержения того, что пробиотики могут напрямую менять микрофлору. Сомнения "скептиков" связаны с тем, что желудочные соки и кислоты убивают большую часть микробов еще до того, как они успеют попасть в кишечник, что делает, как они считают, пробиотики столь же полезными, как и обычная пища.
Тяхт и его коллеги, в том числе генетики из биохолдинга Atlas Biomed, провели первое масштабное исследование такого рода в России по заказу компании Pepsi, наблюдая за тем, как йогурт, содержащий в себе повышенное количество бактерий вида Bifidobacterium animalis (BB12), влиял на здоровье и состояние добровольцев.
Для этого ученые набрали группу из полутора сотен молодых мужчин и женщин, не страдавших от ожирения и любых проблем со здоровьем. Ученые собрали образцы их микрофлоры до начала эксперимента и через месяц после начала ежедневного приема йогурта и сравнили то, как поменялся ее состав за это время.
Для проведения этой "переписи" молекулярные биологи не стали анализировать индивидуальные геномы всех бактерий, а воспользовались метагеномными методами, позволяющими достаточно быстро и точно оценить крупномасштабные изменения в численности и видовом разнообразии представителей микрофлоры.
Девушка
7 марта, 17:30
Ученые выяснили, почему прыщи есть не у всех подростков
В целом, йогурты положительно повлияли на здоровье добровольцев. Несмотря на то, что общий уровень разнообразия их микрофлоры не поменялся, численность полезных микробов, в том числе нескольких видов бифидобактерий, несколько выросла. Помимо этого, поменялся характер метаболизма бактерий, что ученые связывают с появлением молочнокислых продуктов в диете участников эксперимента.
Что интересно, добровольцев можно было разделить на две обособленных группы по тому, как на них подействовал йогурт. Микрофлора примерно половины из них отреагировала на перемены в диете относительно слабо и почти не поменялась. У других подопытных эти сдвиги были серьезными и при этом совершенно другими по характеру как среди лактобактерий, так и других микробов.

"Внутри кишечника разные виды бактерий объединены в сложные экологические сети, конкурируя или поддерживая друг друга. Структура этой сети может существенно отличаться от человека к человеку, что будет влиять на то, как микробы из пробиотиков встраиваются в них. В этом может быть причина того, почему йогурты по-разному повлияли на состояние микрофлоры добровольцев", — пояснил ученый, отвечая на вопросы РИА Новости.

Вдобавок, эти различия, как предполагают Тяхт и его коллеги, могут быть связаны с тем, какой пищей питались участники опытов до начала эксперимента. Йогурты сильнее всего подействовали на тех людей, которые до этого употребляли ярко выраженную "западную" диету и имели соответствующую микрофлору.
Открытие других подобных различий в реакции организма и микрофлоры на различные продукты питания, как считает биолог, поможет ученым и врачам разрабатывать персонализированные схемы питания, учитывающие индивидуальные особенности каждого человека и максимально улучшающие его здоровье.
Лактобактерии
14 ноября 2018, 12:48
Биологи доказали, что у пробиотиков есть полезные качества
1031004
Обсудить 0
СколковогенетикабактерииЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаСанкт-Петербургский университет информационных технологийМоскваСанкт-ПетербургРИА Наука
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
Марсоход Curiosity натолкнулся на огромные залежи глины на Марсе
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Опрос ФОМ: почти каждый второй россиянин соблюдает режим питания
Диета против рака: какие продукты помогают избежать смертельной болезни
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Лента новостейМолния