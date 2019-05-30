Tele2 устранил сбои в работе голосовой связи и мобильного интернета

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Незначительное количество абонентов Tele2 в Москве могли наблюдать сбои в работе голосовой связи или мобильного интернета, менее чем за 20 минут проблемы были устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
Согласно данным сайта downdetector.ru, пользователи оператора начали жаловаться на сбои около 11.00 мск. В основном жалобы поступали из Москвы.
"У незначительного числа столичных абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе голосовой связи или мобильного интернета. Менее чем за 20 минут работоспособность всех сервисов была полностью восстановлена", - сказала представитель Tele2.