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РИА Новости

Лавров заявил о рисках начатого США демонтажа контроля над вооружениями

11:52
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Начатый Вашингтоном демонтаж режима контроля над вооружениями несет особые риски, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в формате "2+2" в Токио между главами внешнеполитических и военных ведомств двух стран.
"Особые риски несет начатый Вашингтоном демонтаж режима контроля над вооружениями в целях устранения препятствий для абсолютного военного доминирования в любой точке мира", - сказал Лавров.
По его словам, "принцип верховенства международного права, закрепленный в уставе ООН, пытаются подменить некими изобретаемыми нашими западными коллегами правилами, которые они подстраивают под свои интересы".
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