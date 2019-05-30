Лавров заявил о рисках начатого США демонтажа контроля над вооружениями

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Начатый Вашингтоном демонтаж режима контроля над вооружениями несет особые риски, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в формате "2+2" в Токио между главами внешнеполитических и военных ведомств двух стран.