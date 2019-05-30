Лавров заявил о рисках начатого США демонтажа контроля над вооружениями

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Начатый Вашингтоном демонтаж режима контроля над вооружениями несет особые риски, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в формате "2+2" в Токио между главами внешнеполитических и военных ведомств двух стран.
"Особые риски несет начатый Вашингтоном демонтаж режима контроля над вооружениями в целях устранения препятствий для абсолютного военного доминирования в любой точке мира", - сказал Лавров.
По его словам, "принцип верховенства международного права, закрепленный в уставе ООН, пытаются подменить некими изобретаемыми нашими западными коллегами правилами, которые они подстраивают под свои интересы".