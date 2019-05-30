В Воронежской области девушка погибла, спасая двух тонувших подруг

ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка спасла двух тонувших подруг в Воронежской области, но сама не смогла выбраться из воды и погибла, следствие начало проверку по факту происшествия, сообщила в четверг РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Елена Мануковская.

Трагедия произошла около 15.50 мск 29 мая на пруду Сорванный у села Краснолипье Репьёвского района.

"К пруду пришли пять девочек. Стояли, общались. Две из них пошли купаться и начали тонуть. Погибшая девочка бросилась их спасать, что ей удалось. Но сама, к сожалению, утонула", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, спустя несколько часов тело 17-летней девушки нашли водолазы неподалеку от места происшествия.