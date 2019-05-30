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РИА Новости

В Воронежской области девушка погибла, спасая двух тонувших подруг

11:47
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка спасла двух тонувших подруг в Воронежской области, но сама не смогла выбраться из воды и погибла, следствие начало проверку по факту происшествия, сообщила в четверг РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Елена Мануковская.
Трагедия произошла около 15.50 мск 29 мая на пруду Сорванный у села Краснолипье Репьёвского района.
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"К пруду пришли пять девочек. Стояли, общались. Две из них пошли купаться и начали тонуть. Погибшая девочка бросилась их спасать, что ей удалось. Но сама, к сожалению, утонула", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, спустя несколько часов тело 17-летней девушки нашли водолазы неподалеку от места происшествия.
"По факту смерти несовершеннолетней проводится доследственная проверка. При осмотре видимых следов насильственной смерти не обнаружено, приняты объяснения от очевидцев. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавила Мануковская.
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