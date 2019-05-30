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РИА Новости

Пользователи Tele2 пожаловались на сбои

11:47
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пользователи Tele2 жалуются на сбои в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Сбой произошел около 10.00 мск. По данным Downdetector, 50% пользователей оператора жалуются на проблемы со всеми сервисами, у 39% возникли проблемы с мобильной связью, жалобы 10% связаны с работой мобильного интернета.
В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Иркутска, Казани и других городов РФ.
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