Пользователи Tele2 пожаловались на сбои

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пользователи Tele2 жалуются на сбои в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбой произошел около 10.00 мск. По данным Downdetector, 50% пользователей оператора жалуются на проблемы со всеми сервисами, у 39% возникли проблемы с мобильной связью, жалобы 10% связаны с работой мобильного интернета.