В МИД Китая призвали США сократить ядерный арсенал

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. США должны сфокусироваться на выполнении своих обязательств по сокращению ядерных вооружений, а не пытаться приплести к этой проблеме никак с ней не соотносящиеся обстоятельства, к примеру , масштабы ядерного арсенала КНР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Глава военной разведки США Роберт Эшли ранее заявил, что в прошлом году Китай провел больше учебных и испытательных запусков баллистических ракет, чем все остальные страны мира в целом. По его словам, в ближайшее десятилетие КНР как минимум в два раза нарастит свой ядерный потенциал.

"США в последнее время озабочены размышлениями о стратегическом балансе и стратегической устойчивости, принимая во внимание озабоченность всего мира вопросом о сокращении ядерных вооружений США, я не знаю, почему они всегда пытаются притянуть Китай", - сказал дипломат.

По его словам, "США и Россия, как две крупнейшие ядерные державы в мире, несут особую и первостепенную ответственность и обязанности в вопросе сокращения ядерных вооружений".