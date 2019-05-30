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РИА Новости

В МИД Китая призвали США сократить ядерный арсенал

11:45
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. США должны сфокусироваться на выполнении своих обязательств по сокращению ядерных вооружений, а не пытаться приплести к этой проблеме никак с ней не соотносящиеся обстоятельства, к примеру , масштабы ядерного арсенала КНР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Глава военной разведки США Роберт Эшли ранее заявил, что в прошлом году Китай провел больше учебных и испытательных запусков баллистических ракет, чем все остальные страны мира в целом. По его словам, в ближайшее десятилетие КНР как минимум в два раза нарастит свой ядерный потенциал.
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"США в последнее время озабочены размышлениями о стратегическом балансе и стратегической устойчивости, принимая во внимание озабоченность всего мира вопросом о сокращении ядерных вооружений США, я не знаю, почему они всегда пытаются притянуть Китай", - сказал дипломат.
По его словам, "США и Россия, как две крупнейшие ядерные державы в мире, несут особую и первостепенную ответственность и обязанности в вопросе сокращения ядерных вооружений".
"Мы считаем необходимым, чтобы США сконцентрировались на выполнении уже взятых на себя обязательств, вне зависимости от того, двусторонние они или многосторонние, а не приплетать к этому никак не относящиеся к этому обстоятельства", - подчеркнул он.
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Роберт ЭшлиЛу КанМИД КНРКитайСШАВ мире
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