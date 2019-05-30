В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Пятеро детей пострадали в Улан-Удэ после того, как ветром перевернуло батут, сообщили РИА Новости в бурятском центре медицины катастроф.

"Батут перевернулся в Улан-Удэ на улице Терешковой два. Пять детей пострадало. Из них трое тяжелых. Сейчас происходит обработка и госпитализация. Известно на сегодня, что трое госпитализированы в реанимацию, двое – средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

В управлении МВД Бурятии сообщили, что батут снесло порывом ветра. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия. В региональном главке СК сообщили, что следователи также выехали на место.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей, сообщили в СК РФ.