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РИА Новости

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

09:41
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КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Пятеро детей пострадали в Улан-Удэ после того, как ветром перевернуло батут, сообщили РИА Новости в бурятском центре медицины катастроф.
"Батут перевернулся в Улан-Удэ на улице Терешковой два. Пять детей пострадало. Из них трое тяжелых. Сейчас происходит обработка и госпитализация. Известно на сегодня, что трое госпитализированы в реанимацию, двое – средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
В управлении МВД Бурятии сообщили, что батут снесло порывом ветра. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия. В региональном главке СК сообщили, что следователи также выехали на место.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей, сообщили в СК РФ.
"В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту получения травм детьми в результате происшествия с батутом", - говорится в сообщении и добавляется, что следователи выясняют детали произошедшего и ищут организатора аттракциона.
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МВД БурятииСледственный комитет РФРоссияБурятияКрасноярскПроисшествия
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