Сенатор Климов обвинил США во вмешательстве в российские выборы

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ установила, что США продолжают вмешиваться в выборы в России, готовя активистов для протестных акций и финансируя антироссийские мероприятия, заявил глава комиссии Андрей Климов на заседании в четверг.

"Комиссией Совфеда по защите госсуверенитета РФ установлено, что власти США и связанные с ними организации, включая и неправительственные, продолжают масштабную и целенаправленную политику по сдерживанию России, используя информационную, политические, административные, финансовые инструменты для противоправного вмешательства в дела России, включая избирательные кампании", - отметил Климов.

Он подчеркнул, что американские фонды не один год занимаются обучением активистов для организации в России протестных акций.

"Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо проходил похожие курсы 10 лет назад в Сербии", - отметил Климов.