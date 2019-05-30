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РИА Новости

Сенатор Климов обвинил США во вмешательстве в российские выборы

11:39
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заседание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ установила, что США продолжают вмешиваться в выборы в России, готовя активистов для протестных акций и финансируя антироссийские мероприятия, заявил глава комиссии Андрей Климов на заседании в четверг.
"Комиссией Совфеда по защите госсуверенитета РФ установлено, что власти США и связанные с ними организации, включая и неправительственные, продолжают масштабную и целенаправленную политику по сдерживанию России, используя информационную, политические, административные, финансовые инструменты для противоправного вмешательства в дела России, включая избирательные кампании", - отметил Климов.
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Он подчеркнул, что американские фонды не один год занимаются обучением активистов для организации в России протестных акций.
"Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо проходил похожие курсы 10 лет назад в Сербии", - отметил Климов.
По его словам, предстоящие в России 8 сентября выборы также представляют интерес для США, "особенно их интересует Москва, Санкт-Петербург и Крым".
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