В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. В Улан-Удэ четверо детей, пострадавших после переворачивания батута ветром, находятся в реанимации. Об этом РИА Новости сообщили в бурятском центре медицины катастроф.

Как уточнил собеседник агентства, пятый пострадавший лечится в отделении травматологии.

Инцидент произошел в четверг днем на улице Терешковой. По информации правоохранителей, дети прыгали на батуте, когда его снесло порывом ветра.

На месте работают сотрудники полиции. Следователи выясняют детали произошедшего и ищут владельца аттракциона.