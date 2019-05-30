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РИА Новости

В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

11:38
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КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. В Улан-Удэ четверо детей, пострадавших после переворачивания батута ветром, находятся в реанимации. Об этом РИА Новости сообщили в бурятском центре медицины катастроф.
Как уточнил собеседник агентства, пятый пострадавший лечится в отделении травматологии.
Инцидент произошел в четверг днем на улице Терешковой. По информации правоохранителей, дети прыгали на батуте, когда его снесло порывом ветра.
На месте работают сотрудники полиции. Следователи выясняют детали произошедшего и ищут владельца аттракциона.
Возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей.
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