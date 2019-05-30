Сигнализация на рейсе в Грозный могла сработать из-за закурившего пассажира

ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Пожарная сигнализация на самолете, экстренно вернувшемся в аэропорт "Шереметьево" с рейса в Грозный, могла сработать из-за закурившего пассажира, заявил РИА Новости гендиректор авиакомпании "Вайнахавиа" Султан Гамбулатов.

По его словам, техническая служба не выявила никаких проблем с бортом, "повода для беспокойства нет".

"Скорее всего, кто-то из пассажиров нарушил правила и закурил электронную сигарету, что и могло стать причиной срабатывания сигнализации", - предположил Гамбулатов.

На борту было 145 пассажиров. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, тип самолета – Airbus A320.