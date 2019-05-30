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РИА Новости

Сигнализация на рейсе в Грозный могла сработать из-за закурившего пассажира

11:37
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Пожарная сигнализация на самолете, экстренно вернувшемся в аэропорт "Шереметьево" с рейса в Грозный, могла сработать из-за закурившего пассажира, заявил РИА Новости гендиректор авиакомпании "Вайнахавиа" Султан Гамбулатов.
По его словам, техническая служба не выявила никаких проблем с бортом, "повода для беспокойства нет".
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"Скорее всего, кто-то из пассажиров нарушил правила и закурил электронную сигарету, что и могло стать причиной срабатывания сигнализации", - предположил Гамбулатов.
На борту было 145 пассажиров. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, тип самолета – Airbus A320.
Самолет должен вылететь из "Шереметьево" по маршруту в полдень по московскому времени.
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Airbus A320Шереметьево (аэропорт)ГрозныйПроисшествия
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