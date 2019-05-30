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РИА Новости

Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру

11:35
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© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама заявил, что мир находится в критическом положении, и похвалил президента России Владимира Путина за большое внимание к происходящему в разных частях света и долгосрочной перспективе.
"Российская Федерация – это великая страна, обладающая большой мощью. Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо", - заявил Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.
По его словам, "сегодня мир находится в критическом положении". "И Путину нужно очень тщательно обдумывать свои действия, принимать во внимание картину в целом и думать о том, что принесет пользу в долгосрочной перспективе", - добавил Далай-лама.
Читайте полный текст интервью >>
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