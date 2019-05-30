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РИА Новости

Полиция проверит факт исчезновения моста в Мурманской области

11:32
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© Фото : страница "СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК МОНЧЕГОРСК" во ВКонтактеМост через реку Умба в Мурманской области с отсутствующими пролетами
Мост через реку Умба в Мурманской области с отсутствующими пролетами
© Фото : страница "СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК МОНЧЕГОРСК" во ВКонтакте
МУРМАНСК, 30 мая - РИА Новости. Полицейские в Мурманской области проводят проверку после того, как от жителей поселка Коашва поступило заявление о пропаже заброшенного железнодорожного моста через реку Умба, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УМВД Валерия Филиппова.
"В полицию поступило заявление от жителей поселка Коашва о пропаже основы мостового пролета через реку Умба. Чтобы установить ущерб, нужно найти собственника, этим занимаются правоохранительные органы", - сказала Филиппова.
Как пояснили РИА Новости в администрации Кировска, пропавший мост не находится на балансе у города. "К поселку Октябрьский ведет автомобильный мост, так что люди не отрезаны от населенных пунктов, проблемы с транспортной доступностью нет", - сказала пресс-секретарь администрации Кировска Татьяна Никуличева.
По словам жителей поселка, заброшенный мост давно не функционировал, через него когда-то перевозили полезные ископаемые в вагонетках. Жители предполагают, что злоумышленники обрушили пролет моста в реку, чтобы сдать пригодные части на металлолом.
Местный сайт Opentown сравнил фотографии, сделанные в разное время, и обнаружил, что пролета моста нет уже на снимках от 16 мая, до этого конструкция присутствовала.
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30 декабря 2017, 08:00
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