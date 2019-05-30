Экстренно севший в "Шереметьево" самолет вылетит в Грозный в полдень

ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Грозный и экстренно вернувшийся в аэропорт "Шереметьево", вылетит по маршруту в 12.00 мск, сообщил РИА Новости гендиректор авиакомпании "Вайнахавиа" Султан Гамбулатов.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, тип самолета – Airbus A320.

"Причиной отклонения от маршрута самолета стало срабатывание пожарной сигнализации. Командир судна принял решение развернуться, борт приземлился в рабочем режиме, техническая служба проверила самолет и приняла решение, что в 12.00 он вылетит по маршруту в Грозный", - рассказал Гамбулатов.