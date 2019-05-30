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РИА Новости

Опрос показал, сколько россиян следят за своим питанием

11:30
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / pressmaster, Depositphotos / RangizzzЗдоровое питание по часам
Здоровое питание по часам
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / pressmaster, Depositphotos / Rangizzz
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Почти 60% россиян следят за своим питанием, при этом 21% ест, что хочет, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного здоровому образу жизни.
Согласно опросу, 59% респондентов в той или иной степени следят за питанием (из них 7% соблюдают рекомендованную врачом диету, 13% соблюдают самостоятельно выбранную диету и 39% стараются есть здоровую пищу). При этом 21% опрошенных позволяет себе есть все, что хочет, так как здоровье их не беспокоит, у 19% нет возможности думать о правильном питании - они едят то, что могут себе позволить.
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Также опрос выявил, что число курильщиков составляет 29% от всех опрошенных россиян, 52% рассказали, что никогда не курили. Такие же показатели были получены в результате опроса в 2018 году.
Опрос также зафиксировал повышение уровня потребления алкоголя в РФ. В 2018 году 40% россиян сообщали, что совсем не пьют спиртное, в 2019 году об этом заявили только 33%. Время от времени алкоголь употребляют 67% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 мая 2019 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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