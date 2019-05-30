Опрос показал, сколько россиян следят за своим питанием

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Почти 60% россиян следят за своим питанием, при этом 21% ест, что хочет, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного здоровому образу жизни.

Согласно опросу, 59% респондентов в той или иной степени следят за питанием (из них 7% соблюдают рекомендованную врачом диету, 13% соблюдают самостоятельно выбранную диету и 39% стараются есть здоровую пищу). При этом 21% опрошенных позволяет себе есть все, что хочет, так как здоровье их не беспокоит, у 19% нет возможности думать о правильном питании - они едят то, что могут себе позволить.

Также опрос выявил, что число курильщиков составляет 29% от всех опрошенных россиян, 52% рассказали, что никогда не курили. Такие же показатели были получены в результате опроса в 2018 году.

Опрос также зафиксировал повышение уровня потребления алкоголя в РФ. В 2018 году 40% россиян сообщали, что совсем не пьют спиртное, в 2019 году об этом заявили только 33%. Время от времени алкоголь употребляют 67% опрошенных.