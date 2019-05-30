ОАЭ заинтересованы в импорте кошек и собак из России

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в импорте из России живой птицы и домашних животных - кошек и собак, говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам встречи делегации ведомства с представителями ветеринарной службы ОАЭ.

Встреча состоялась в среду в рамках 87-ой генеральной сессии Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ). "На переговорах обсуждался вопрос согласования сертификатов на экспорт из России в ОАЭ живой птицы и домашних животных (кошек и собак). В этом заинтересована и эмиратская сторона", - говорится в сообщении.

Представители ОАЭ предоставили свои комментарии к ветеринарному сертификату на живую птицу, кроме того, обещали в ближайшее время предоставить информацию по ветеринарному сертификату на домашних животных.

"Россельхознадзором также был поднят вопрос о требованиях на поставки определенных видов готовой продукции из России в ОАЭ. Эмиратская сторона приняла данный запрос к сведению и обещала предоставить свои комментарии по данному вопросу", - добавляет российское ведомство.