Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T11:26Z
https://ria.ru/20190530/1555095891.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Кабуле при взрыве рядом с университетом погибли шесть человек

11:26
244
КАБУЛ, 30 мая - РИА Новости. Шесть человек погибли, шесть получили ранения в результате взрыва рядом с университетом национальной обороны в столице Афганистана Кабуле, говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.
"По предварительным данным, шесть человек погибли, еще шесть человек получили ранения при нападении смертника", - заявили в МВД.
Ранее телеканал 1TVNews сообщил, что взрыв прогремел рядом с университетом национальной обороны имени маршала Фахима в Кабуле.
Очевидцы сообщили телеканалу, что взрыв произошел в тот момент, когда кадеты выходили из университета. Машины скорой помощи направились на место взрыва.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
24 мая, 14:33
Президент Афганистана назвал атаку на мечеть в Кабуле терактом
010011
Обсудить 0
АфганистанКабул (город)В мире
Рекомендуем
В Кабуле прогремел взрыв рядом с университетом национальной обороны
РИА
Новости
В Афганистане из тюрьмы талибов освободили почти 30 человек, сообщили СМИ
Владимир Гройсман
Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за отставку премьера Украины
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
В Китае эвакуировали 48 тысяч человек на юге страны из-за проливных дождей
ВСУ 11 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
Пригород Дамаска Дума
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из-за рубежа
Далай-лама
Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру
Недавний пуск ракеты в КНДР нарушил резолюцию СБ ООН, считают в Японии
В ДРК с лета 2018 года более 1,3 тысячи человек погибли от Эболы
Француженка с ребенком в лагере Аль-Холь
В сирийском лагере аль-Холь откроется новый полевой госпиталь
Заседание Совета Федерации
Сенатор Климов обвинил США во вмешательстве в российские выборы
Суд освободил шестерых задержанных сербов в Косово, сообщили СМИ
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
Глава минобороны Японии обсудил с Шойгу Северную Корею
Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
В Венгрии сообщили о семи погибших и 21 пропавшем при аварии с катером
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Лента новостейМолния