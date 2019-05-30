В Кабуле при взрыве рядом с университетом погибли шесть человек

КАБУЛ, 30 мая - РИА Новости. Шесть человек погибли, шесть получили ранения в результате взрыва рядом с университетом национальной обороны в столице Афганистана Кабуле, говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.

"По предварительным данным, шесть человек погибли, еще шесть человек получили ранения при нападении смертника", - заявили в МВД.

Ранее телеканал 1TVNews сообщил, что взрыв прогремел рядом с университетом национальной обороны имени маршала Фахима в Кабуле.