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РИА Новости

Правительство ввело балльную систему локализации в автопроме

11:25
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило введение балльной системы локализации автопрома, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.
Соответствующие изменения вносятся в постановление 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ".
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"В целях предоставления автопроизводителям господдержки в рамках государственных и муниципальных закупок и поддержки внутреннего спроса на продукцию производителей легковых, грузовых, легких коммерческих автомобилей и автобусов вводится балльная оценка, которой должны в совокупности соответствовать выполняемые при производстве автомобилей технологические операции, обязательства по выполнению которых предусмотрены специальным инвестиционным контрактом", - говорится в справке к документу.
Как отмечается, общая балльная оценка будет складываться исходя из уровня, соответствующего в балльном исчислении операциям штамповки, сварки, окраски, локализации двигателя, коробки передач, систем управления и лакокрасочных материалов. Общее количество баллов за выполнение в РФ операций для каждой единицы продукции будет начисляться в виде суммы баллов за фактическое выполнение этих операций и баллов за наличие в СПИКе обязательств инвестора или его смежников.
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При этом кабмин ужесточает правила заключения СПИКов с предприятиями автопрома после 1 июля. Компании, претендующей на инвестконтракт, нужно будет производить не меньше 90% машин в РФ с высоким уровнем локализации в течение всего времени действия СПИКа; выполнять в России техоперации, в совокупности оцениваемые не менее чем в 7 тысяч баллов, следует из документа.
По методологии Минпромторга, чтобы набрать 7 тысяч баллов за локализацию, автопроизводителю нужно выполнять подавляющее количество операций в России, включая штамповку, сварку, окраску кузова, производство двигателя и/или коробки передач, затраты на НИОКР и производство элементов интерьера и электронных компонентов.
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Министерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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