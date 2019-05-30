Правительство ввело балльную систему локализации в автопроме

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило введение балльной системы локализации автопрома, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.

Соответствующие изменения вносятся в постановление 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ".

"В целях предоставления автопроизводителям господдержки в рамках государственных и муниципальных закупок и поддержки внутреннего спроса на продукцию производителей легковых, грузовых, легких коммерческих автомобилей и автобусов вводится балльная оценка, которой должны в совокупности соответствовать выполняемые при производстве автомобилей технологические операции, обязательства по выполнению которых предусмотрены специальным инвестиционным контрактом", - говорится в справке к документу.

Как отмечается, общая балльная оценка будет складываться исходя из уровня, соответствующего в балльном исчислении операциям штамповки, сварки, окраски, локализации двигателя, коробки передач, систем управления и лакокрасочных материалов. Общее количество баллов за выполнение в РФ операций для каждой единицы продукции будет начисляться в виде суммы баллов за фактическое выполнение этих операций и баллов за наличие в СПИКе обязательств инвестора или его смежников.

При этом кабмин ужесточает правила заключения СПИКов с предприятиями автопрома после 1 июля. Компании, претендующей на инвестконтракт, нужно будет производить не меньше 90% машин в РФ с высоким уровнем локализации в течение всего времени действия СПИКа; выполнять в России техоперации, в совокупности оцениваемые не менее чем в 7 тысяч баллов, следует из документа.