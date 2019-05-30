ФАС после публикаций о росте цен в плацкарте разберется по каждому маршруту

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба после публикаций в СМИ о повышении цен на проезд в плацкарте разберется по каждому маршруту совместно с РЖД и опубликует выводы, заявили журналистам в пресс-службе ФАС.

Газета " Известия " в четверг написала, что Общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двухкратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений и попросило ФАС разобраться.

"ФАС совместно с РЖД внимательно разберется с обращением по каждому маршруту и опубликует выводы", - заявили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с решениями правительства, предельно максимальный уровень тарифов на перевозку пассажиров в плацкарте на 2019 год проиндексирован на 3,9%, напомнили в ФАС.

"Возможно, эффект, обозначенный заявителем, связан с отменой скидок, ранее применяемых РЖД для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками. Сейчас и те и другие конкуренты испытывают давление от растущих цен на топливо, а РЖД стремится обновить подвижной состав" - отметили в антимонопольном ведомстве.

Гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов ранее в четверг опроверг РИА Новости повышение цен в плацкарте. Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись, сказал он.