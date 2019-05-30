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РИА Новости

ФАС после публикаций о росте цен в плацкарте разберется по каждому маршруту

11:22
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры в плацкартном вагоне
Пассажиры в плацкартном вагоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пассажиры в плацкартном вагоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба после публикаций в СМИ о повышении цен на проезд в плацкарте разберется по каждому маршруту совместно с РЖД и опубликует выводы, заявили журналистам в пресс-службе ФАС.
Газета "Известия" в четверг написала, что Общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двухкратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений и попросило ФАС разобраться.
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"ФАС совместно с РЖД внимательно разберется с обращением по каждому маршруту и опубликует выводы", - заявили в пресс-службе ведомства.
В соответствии с решениями правительства, предельно максимальный уровень тарифов на перевозку пассажиров в плацкарте на 2019 год проиндексирован на 3,9%, напомнили в ФАС.
"Возможно, эффект, обозначенный заявителем, связан с отменой скидок, ранее применяемых РЖД для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками. Сейчас и те и другие конкуренты испытывают давление от растущих цен на топливо, а РЖД стремится обновить подвижной состав" - отметили в антимонопольном ведомстве.
Гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов ранее в четверг опроверг РИА Новости повышение цен в плацкарте. Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись, сказал он.
Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более дешевые билеты во время различных акций, уточнил Иванов. При этом в ФПК считают некорректным сравнивать стоимость билетов во время акций с полным тарифом.
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ФАСРЖДЭкономика
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