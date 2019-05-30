Опубликовано видео ракетного удара Су-34

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 эскадрильи авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетный удар на учениях в Курганской области, сообщает телеканал "Звезда".
Летчики, пикируя с высоты около двух тысяч метров на скорости 700 километров в час, выполнили высокоточный удар неуправляемыми ракетами по мишени, которая имитировала подземный командный пункт условного противника.
Пилоты также отработали групповой полет. Всего в учениях задействовали шесть самолетов и около 50 человек личного состава эскадрильи, отметили в пресс-службе ЦВО.
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника. По боевым возможностям он относится к поколению самолетов 4+.