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РИА Новости

Москвичей просят быть внимательными при парковке машин из-за непогоды

11:18
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили
Автомобили
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными при парковке и на дорогах в связи со сложными погодными условиями, которые ожидаются в столице, сообщается на сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал РИА Новости, что в четверг в Москве во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду. По его словам, в этот день в столице может выпасть 20% месячной нормы осадков и скорее всего будет объявлено штормовое предупреждение.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
"ГКУ "АМПП" просит автомобилистов быть внимательными на дорогах и при парковке, а также не оставлять автомобили рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями", - говорится в сообщении.
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