Москвичей просят быть внимательными при парковке машин из-за непогоды

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными при парковке и на дорогах в связи со сложными погодными условиями, которые ожидаются в столице, сообщается на сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал РИА Новости, что в четверг в Москве во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду. По его словам, в этот день в столице может выпасть 20% месячной нормы осадков и скорее всего будет объявлено штормовое предупреждение.