В Госдуме раскрыли детали законопроекта о пенсиях из НПФ по старым правилам

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Законопроект о возможности получать накопительную пенсию по старым пенсионным параметрам будет касаться только новых договоров, заключённых с 2019 года, так как для старых договоров эта норма уже действует, но пока проект находится на согласовании с правительством и ЦБ и будет внесён в Госдуму только после получения их отзывов, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее " Известия " сообщили, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.

"Это о договорах, которые заключены с 2019 года. По старым договорам уже такая норма действует... Законопроект ещё не внесён. Он на согласовании с Минфином и ЦБ", - сказал Аксаков РИА Новости.

Он пояснил, что предлагаемая законопроектом дата - 1 января 2019 года.

"Это вопрос пока несогласованный с правительством. Пока мы не получим согласия, мы не будем вносить", - сказал он.

На уточняющий вопрос, может ли законопроект быть внесён до конца мая, Аксаков ответил отрицательно.

При этом глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов пояснил, что сама норма о возможности получения накопительной пенсии по старым правилам была прописана в поправках ко второму чтению законопроекта об изменении параметров пенсионной системы.