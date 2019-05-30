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РИА Новости

В Госдуме раскрыли детали законопроекта о пенсиях из НПФ по старым правилам

11:17
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Законопроект о возможности получать накопительную пенсию по старым пенсионным параметрам будет касаться только новых договоров, заключённых с 2019 года, так как для старых договоров эта норма уже действует, но пока проект находится на согласовании с правительством и ЦБ и будет внесён в Госдуму только после получения их отзывов, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.
"Это о договорах, которые заключены с 2019 года. По старым договорам уже такая норма действует... Законопроект ещё не внесён. Он на согласовании с Минфином и ЦБ", - сказал Аксаков РИА Новости.
Он пояснил, что предлагаемая законопроектом дата - 1 января 2019 года.
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"Это вопрос пока несогласованный с правительством. Пока мы не получим согласия, мы не будем вносить", - сказал он.
На уточняющий вопрос, может ли законопроект быть внесён до конца мая, Аксаков ответил отрицательно.
При этом глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов пояснил, что сама норма о возможности получения накопительной пенсии по старым правилам была прописана в поправках ко второму чтению законопроекта об изменении параметров пенсионной системы.
"Накопительная пенсия выплачивается по старым параметрам пенсионной системы. Эти поправки были внесены и поддержаны, когда проходил закон об изменениях параметров пенсионной системы. Причём ее (пенсию) можно получать ежемесячно, либо единовременной выплатой, потому что не у всех там пенсия большая", - пояснил Нилов РИА Новости.
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