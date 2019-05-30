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РИА Новости

Приморца, спасшего детей при пожаре, наградили благодарственным письмом СК

11:09
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© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краюМладший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края
Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края
© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Житель Приморья Алексей Резниченко, спасший через окно из горящей квартиры на шестом этаже двух девочек, награжден благодарственным письмом СК РФ, сообщается на сайте СК.
В понедельник спасатели сообщали, что жители дома в Фокино самостоятельно спасли двух человек из загоревшейся квартиры этажом ниже. Видео спасения опубликовано в соцсетях, на нем видно, как из балконной двери на шестом этаже вырывается пламя, а через окно квартиры на седьмой этаж девушку вытаскивает мужчина. Авторы видео указали, что с шестого этажа были подняты два человека.
Губернатор Приморского края Олегом Кожемяко вручил благодарность Алексею Резниченко, спасшему из горящей квартиры двух маленьких девочек
Вчера, 15:01
Директор ФСИН наградил приморца, спасшего детей из горящей квартиры
В МЧС сказали, что прорабатывают вопрос о награждении Резниченко, который спас девочек четырех и 12 лет. Юноша является сотрудником ГУФСИН по Приморскому краю, там готовят ходатайство в МЧС о награждении и обещают его поощрить. В среду Резниченко наградили благодарностью губернатора Приморья.
"Смелые и решительные действия Алексея, который не растерялся в критическую минуту, спасли жизни детей. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина Алексей Резниченко награжден благодарственным письмом СК России за смелость, решительность и героизм", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщает в четверг региональное ГУФСИН, руководство управления вручило Резниченко почетную грамоту и денежную премию.
"Директором ФСИН России Геннадием Корниенко принято решение о награждении его ведомственной наградой", - говорится в сообщении.
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