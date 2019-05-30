Приморца, спасшего детей при пожаре, наградили благодарственным письмом СК

Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края

© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Житель Приморья Алексей Резниченко, спасший через окно из горящей квартиры на шестом этаже двух девочек, награжден благодарственным письмом СК РФ, сообщается на сайте СК.

В понедельник спасатели сообщали, что жители дома в Фокино самостоятельно спасли двух человек из загоревшейся квартиры этажом ниже. Видео спасения опубликовано в соцсетях, на нем видно, как из балконной двери на шестом этаже вырывается пламя, а через окно квартиры на седьмой этаж девушку вытаскивает мужчина. Авторы видео указали, что с шестого этажа были подняты два человека.

В МЧС сказали, что прорабатывают вопрос о награждении Резниченко, который спас девочек четырех и 12 лет. Юноша является сотрудником ГУФСИН по Приморскому краю, там готовят ходатайство в МЧС о награждении и обещают его поощрить. В среду Резниченко наградили благодарностью губернатора Приморья.

"Смелые и решительные действия Алексея, который не растерялся в критическую минуту, спасли жизни детей. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина Алексей Резниченко награжден благодарственным письмом СК России за смелость, решительность и героизм", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает в четверг региональное ГУФСИН, руководство управления вручило Резниченко почетную грамоту и денежную премию.