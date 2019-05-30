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РИА Новости

США пытаются сделать из Huawei проблему, заявили в МИД Китая

11:06
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. США всеми возможными средствами пытаются заставить американцев и граждан других стран поверить в так называемую проблему безопасности, исходящую от телекоммуникационной компании Huawei, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Мы бы очень хотели, чтобы США предоставили нам хоть какие-нибудь доказательства (своих заявлений – ред.). В последнее время США пытаются использовать все возможные средства для того, чтобы сделать из Huawei проблему и заставить людей в США и других странах поверить в так называемую проблему безопасности, исходящую от Huawei. Иногда они пытаются обыграть так называемую идеологическую тему и стараются преувеличить связи между китайским бизнесом и правительством", - заявил дипломат.
Стенд компании Huawei
Вчера, 09:08
Игры престолов. Huawei подала в суд на США Телекоммуникационный гигант Huawei подал иск в США из-за внесения в черный список. Китайская компания намерена доказать, что американские власти ведут себя антиконституционно. В Huawei попадание в список неугодных считают лишением общественных прав.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Huawei является инструментом китайского правительства, с которым компания крепко связана.
Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
В ответ на эти меры компания во вторник подала ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона о введении ограничений в отношении Huawei антиконституционным.
Стенд компании Huawei
Вчера, 08:49
В Huawei заявили, что действия США не несут пользы для кибербезопасности
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