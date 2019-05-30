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РИА Новости

Далай-лама считает, что России надо присоединиться к Евросоюзу

11:05
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© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. России надо присоединиться к Европейскому союзу для укрепления мира на планете, заявил Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.
"Порой я говорю, что и России надо присоединиться к Европейскому союзу", - сказал Далай-лама.
По его словам, европейские страны веками вели друг с другом кровопролитные войны, а после Второй мировой войны два государства, которые были, казалось, непримиримыми врагами – Франция и Германия, – решили, что гораздо лучше думать об общих интересах, поскольку это отвечает сложившимся реалиям.
"Так появился Европейский союз. И благодаря этому с последней половины двадцатого века и по сей день его страны-участницы не сражались друг с другом, не проливали кровь своих граждан", - подчеркнул Далай-лама.
Он также отметил, что считает устаревшими концепции войны и монархии, а наилучшей формой правления сегодня называет демократию.
Читайте полный текст интервью >>
Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале
09:07
Концепция войны и монархия устарели, считает Далай-лама
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Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)ЕвросоюзРоссияВ мире
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