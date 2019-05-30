Далай-лама считает, что России надо присоединиться к Евросоюзу

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Ольга Липич. России надо присоединиться к Европейскому союзу для укрепления мира на планете, заявил Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.

"Порой я говорю, что и России надо присоединиться к Европейскому союзу", - сказал Далай-лама.

По его словам, европейские страны веками вели друг с другом кровопролитные войны, а после Второй мировой войны два государства, которые были, казалось, непримиримыми врагами – Франция и Германия, – решили, что гораздо лучше думать об общих интересах, поскольку это отвечает сложившимся реалиям.

"Так появился Европейский союз. И благодаря этому с последней половины двадцатого века и по сей день его страны-участницы не сражались друг с другом, не проливали кровь своих граждан", - подчеркнул Далай-лама.